Weber, după o discuție cu Bolojan: România trebuie să-și continue calea reformelor și modernizării

Liderul PPE, Manfred Weber a discutat joi dimineața cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din România.

"România trebuie să-și continue calea reformelor și modernizării. Aceasta este ceea ce așteaptă cetățenii, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este ceea ce Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal se angajează să realizeze", a scris pe Facebook Manfred Weber după discuția telefonică.

El a precizat că acțiunile politice ale PPE sunt "întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul pentru reguli și pentru valorile noastre europene".

Weber i-a transmis "cele mai bune urări" pentru Congresul PNL de duminică.



I started my day with an excellent call with the Prime Minister of Romania Ilie Bolojan.

I thanked him again for the clear policies he implements in Government and we discussed the political situation in Romania.Romania needs to continue its path of reforms and modernisation. This is what citizens expect, this is what will make Romania stronger in the future and this is what Ilie Bolojan and Partidul Național Liberal are committed to deliver.As EPP, our political actions are always guided by clear principles, by respect for rules and for our European values. I expressed my best wishes for the PNL Congress on Sunday.