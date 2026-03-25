Decizia tribunalului din New Mexico împotriva Meta ar putea fi începutul sfârșitului pentru rețelele de socializare așa cum le cunoaștem, notează Il Corriere Della Sera.

Nu contează doar dimensiunea amenzii acordate de juriu: 375 de milioane de dolari, adică 10.000 de dolari pentru fiecare adolescent din New Mexico. Compania lui Mark Zuckerberg generează profituri anuale de peste 80 de miliarde de dolari și poate absorbi financiar fără nicio ezitare o astfel de condamnare. Numai că în prezent, în Statele Unite există mii de procese împotriva rețelelor sociale, iar, dacă verdictul din New Mexico s-ar repeta, impactul ar fi de negestionat.

În timp ce majoritatea procedurilor în curs se referă la daunele pe care rețelele de socializare le provoacă sănătății mintale a adolescenților prin intermediul algoritmilor care creează dependență și al conținutului toxic, cazul din New Mexico a fost extrem de neobișnuit. Acesta a provenit dintr-o anchetă condusă, sub acoperire de un procuror specializat în combaterea pedofiliei, care în 2023 a creat profiluri false pentru copii sub 13 ani - o vârstă la care aceștia nu ar trebui și, prin urmare, nu puteau avea un profil pe rețelele de socializare - și a așteptat să vadă ce se întâmplă.

În ciuda garanțiilor de securitate promovate de conducerea Meta, copiilor „falși” li s-au oferit imagini cu conținut sexual explicit, chiar dacă aceștia nu își exprimaseră nicio preferință pentru un astfel de conținut; și au fost contactați de adulți care doreau să îi ademenească.

Ancheta, care a dus la arestarea a trei presupuși pedofili, a scos la iveală documente interne explozive ale Meta: în unul dintre acestea se estimează că pe platformele Meta aproximativ 100.000 de copii erau supuși zilnic hărțuirii sexuale; în timp ce în alt document, un director executiv îl avertiza pe șeful Instagram că platformele lor sunt „practic servicii masive de descoperire a victimelor”.

Pe 4 mai, un judecător din New Mexico, de data aceasta fără juriu, va trebui să decidă dacă va obliga Meta să își modifice algoritmii pentru a proteja copiii. Între timp, se așteaptă primul verdict de la o instanță din Los Angeles, care trebuie să stabilească dacă Meta și Google au dăunat sănătății mintale a unui adolescent. Iar în această vară va începe importantul proces federal, care include peste 2.400 de cazuri, inclusiv cel din New York City.

De mai bine de un an, Meta și alte companii din Silicon Valley se află sub aripa protectoare a Casei Albe a lui Donald Trump. Dar s-ar putea ca acest lucru să nu fie suficient.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA