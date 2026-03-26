Căutare

Mod Noapte/Zi

Nicușor Dan nu are televizor acasă: "Din cauza copiilor, să nu se uite"

Sebastian Rotaru 19:33
ID 375405240 © LCVA | Dreamstime.com
ID 375405240 © LCVA | Dreamstime.com

Președintele Nicușor Dan nu are televizor acasă pentru că vrea să-și țină copiii departe de ecrane. Declarația a fost făcută întrebat fiind de ce nu s-a dus să-i ducă un ultim omagiu marelui fotbalist Mircea Lucescu.

"Am fost... pentru că inclusiv în emisiunea asta am discutat de fel de fel de contre, tensiuni, diferențe de opinie, reacții umorale, am fost impresionat de aromnia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni pe care i-am văzut de multe ori. În fine, am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mă uit mai mult la comentarii, nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite", a spus președintele la Europa FM.

Apoi, președintele a spus că a fost un moment emoționant când sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a stat pe Arena Națională și nu a vrut să ducă într-o zonă politică totul prin prezența lui acolo.

Președintele a revenit și a precizat că cei doi copii ai lui au voie "când și când la niște filme pe calculator", pentru că medicii spun că dăunează privitul de ecrane și "e bine să ne uităm ce spun specialiștii".

Fata lui are voie circa 2 ore pe săptămână în fața ecranelor, iar băiatul aproape deloc.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

Pulse Z cu disclaimer