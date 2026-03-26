Nicușor Dan nu are televizor acasă: "Din cauza copiilor, să nu se uite"

Președintele Nicușor Dan nu are televizor acasă pentru că vrea să-și țină copiii departe de ecrane. Declarația a fost făcută întrebat fiind de ce nu s-a dus să-i ducă un ultim omagiu marelui fotbalist Mircea Lucescu.

"Am fost... pentru că inclusiv în emisiunea asta am discutat de fel de fel de contre, tensiuni, diferențe de opinie, reacții umorale, am fost impresionat de aromnia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni pe care i-am văzut de multe ori. În fine, am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mă uit mai mult la comentarii, nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite", a spus președintele la Europa FM.

Apoi, președintele a spus că a fost un moment emoționant când sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a stat pe Arena Națională și nu a vrut să ducă într-o zonă politică totul prin prezența lui acolo.

Președintele a revenit și a precizat că cei doi copii ai lui au voie "când și când la niște filme pe calculator", pentru că medicii spun că dăunează privitul de ecrane și "e bine să ne uităm ce spun specialiștii".

Fata lui are voie circa 2 ore pe săptămână în fața ecranelor, iar băiatul aproape deloc.