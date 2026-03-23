România introduce legea anti-femicid, după zeci de femei ucise anual

Camera Deputaților a dat miercuri votul final pe legea care introduce, pentru prima dată, definiția femicidului în legislația națională și consolidează mecanismele de protecție a femeilor împotriva celor mai grave forme de violență.

Au fost 284 de voturi "pentru", un vot "contra" și două abțineri.

„Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislația s-a îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește protecția lor, iar statul transmite un mesaj clar: viața, siguranța și demnitatea femeilor sunt apărate prin lege”, a declarat Alina Gorghiu, președinta Comisiei parlamentare "România fară violență domestică”.

Prin această lege, România definește femicidul ca fiind uciderea cu intenție a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unei infracțiuni intenționate comise împotriva sa, indiferent de relația dintre victimă și agresor.

Actul normativ introduce circumstanțe agravante clare pentru infracțiunile comise în contextul unei relații de căsătorie sau al unei relații asemănătoare, în special atunci când agresorul exercită sau pretinde că exercită control sau dominație asupra victimei, permițând sancționarea mai severă a acestor fapte.

Legea consolidează protecția copiilor victimelor, obligând autoritățile să identifice și să adopte măsuri de protecție pentru minorii afectați de aceste situații.

Un element esențial introdus prin această lege este instituirea nedemnității succesorale a agresorului. Persoana care a provocat moartea victimei nu va mai putea beneficia de moștenirea acesteia, instanța urmând să constate nedemnitatea succesorală.

Legea elimină, de asemenea, orice condiționare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracțiunii de viol, statul român asumându-și responsabilitatea deplină de a interveni și de a proteja victimele.

Statul român promite că va colecta și publica anual date privind aceste infracțiuni, urmărind parcursul fiecărei cauze de la sesizare până la soluționare. Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor va publica rapoarte anonimizate, contribuind la prevenirea acestor crime.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a arătat că, la nivel global, o femeie este ucisă la fiecare zece minute de către partenerul sau un membru al familiei.

Legea urmează să fie transmisă spre promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare.

Doar în 2025, în România au fost ucise 59 de femei. Și în 2026 au fost deja ucise circa cinci femei.