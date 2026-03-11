WhatsApp a lansat miercuri un nou tip de conturi supravegheate de părinți pentru utilizatorii sub 13 ani. Compania a precizat că aceste conturi vor avea acces doar la mesagerie și apeluri și nu vor primi reclame.

Deși aplicațiile sunt evaluate 13+ în App Store și Play Store, mulți preadolescenți folosesc WhatsApp pentru a comunica cu părinții, iar compania spune că a introdus această funcție după feedback-ul primit de la aceștia, potrivit TechCrunch.

Meta a explicat că, atunci când se configurează un cont pentru un preadolescent, părintele sau tutorele trebuie să aibă la îndemână atât propriul dispozitiv, cât și pe cel al copilului, iar autentificarea contului se face prin scanarea unui cod QR. În timpul configurării, părinții pot activa alerte pentru activitatea contului gestionat. Implicit, aceștia primesc notificări atunci când copilul adaugă, blochează sau raportează un contact.

De asemenea, pot activa opțional alte alerte, precum: schimbarea numelui sau a fotografiei de profil, primirea unei noi solicitări de chat, intrarea, crearea sau părăsirea unui grup, activarea mesajelor care dispar într-un grup sau ștergerea unui chat ori a unui contact. Toate aceste setări sunt protejate de un PIN din șase cifre, pe care părinții îl pot seta și modifica de pe propriul dispozitiv.

„Am auzit de la părinți, care au cumpărat telefoane mobile pentru copiii lor preadolescenți, că doresc să poată comunica cu ei pe WhatsApp. Conturile administrate de părinți sunt concepute special pentru a oferi un control suplimentar asupra setărilor și comunicațiilor pentru acest grup”, a precizat compania pe o pagină de întrebări și răspunsuri.

WhatsApp a mai spus că aceste conturi gestionate nu au acces la funcții precum Meta AI, Channels sau Status. De asemenea, utilizatorii nu pot activa mesajele care dispar în conversațiile individuale. Compania subliniază că toate mesajele și apelurile rămân în continuare criptate end-to-end și private.

Preadolescenții vor vedea un card informativ atunci când primesc mesaje de la persoane care nu se află în lista lor de contacte. Aceste carduri arată dacă persoana respectivă are grupuri comune cu utilizatorul și din ce țară provine. În plus, utilizatorii pot oricând să dezactiveze apelurile de la numere necunoscute. În mod implicit, aplicația estompează imaginile primite de la contacte necunoscute.

Utilizatorii cu conturi gestionate vor primi toate solicitările de chat într-un folder separat, blocat cu PIN-ul părintelui. În mod similar, linkurile de invitație în grupuri sunt și ele protejate de acest PIN. Compania oferă și informații despre grup, cum ar fi numărul de membri și cine este administratorul, înainte ca părinții să poată accepta invitația.

Meta a mai precizat că, pe măsură ce preadolescenții cresc, vor primi o notificare că își pot transforma contul într-un cont standard. De asemenea, compania intenționează să introducă o opțiune prin care părinții pot amâna această tranziție cu încă 12 luni.

Compania a anunțat că funcția începe să fie lansată în anumite regiuni și va fi extinsă treptat în următoarele luni.

De-a lungul anilor, Meta a introdus diverse controale și tipuri de conturi dedicate siguranței adolescenților pe rețelele sociale precum Instagram și Facebook. WhatsApp nu este o rețea socială, însă peste 3 miliarde de persoane din întreaga lume folosesc aplicația pentru comunicare, inclusiv copii.

Decizia companiei vine și în contextul în care mai multe țări, printre care Danemarca, Germania, Spania și Marea Britanie analizează sau pregătesc restricții privind accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii sub o anumită vârstă.