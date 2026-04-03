AHK România: Transformarea orașului prin idei inovatoare și bune practici europene

Experți în arhitectură și urbanism din țară și din Europa (Berlin, München și Varșovia) vor analiza în cadrul conferinței Orașele Viitorului - Cities of Tomorrow, între 28 și 29 aprilie 2026, mai multe metode de transformare inteligentă a orașelor, regenerarea spațiilor urbane, digitalizarea serviciilor și a transportului public, folosind experiența și bunele practici, aplicate cu succes în marile orașe europene.

Printre vorbitorii internaționali se numără Monika Konrad, directoare adjunctă a Biroului municipal de arhitectură și planificare spațială și coordonatoarea Masterplanului strategic al Varșoviei, Arne Lorz, director Planificare și dezvoltare urbană din Primăria München, și dr. Jochen Lang, director Dezvoltare urbană, construcții și locuințe în cadrul Primăriei Berlin. Aceștia vor prezenta exemple concrete de transformare a orașelor în medii mai atractive, sustenabile și orientate către nevoile reale ale locuitorilor, punând accent pe tranziția verde și pe integrarea inovației în politicile urbane.

În cadrul a două paneluri vor fi explorate soluții pentru transformarea orașelor în ecosisteme urbane verzi, care să susțină dezvoltarea economică pe termen lung. Discuțiile vor pune accent pe proiecte de regenerare urbană și pe strategii de reconfigurare a cartierelor, menite să îmbunătățească calitatea vieții și să creeze valoare economică și socială.

O perspectivă multidisciplinară asupra dezvoltării urbane va fi abordată și în cadrul a șapte mese rotunde online, organizate online în perioada 21–23 aprilie 2026, dedicate unor teme esențiale precum economia circulară, eficiența energetică, siguranța urbană, mobilitatea, turismul, lifestyle-ul și cultura, digitalizarea și guvernanța orașelor, precum și reconversia și revitalizarea spațiilor urbane.

Vor fi discutate subiecte esențiale pentru transformarea urbană: de la rolul apei ca infrastructură urbană, reactivarea malurilor Dâmboviței, la potențialul cultural al coridoarelor verzi-albastre, transformarea spațiilor existente în ecosisteme urbane noi până la clădiri eficiente energetic. Alte aspecte importante ale dezvoltării urbane, care se pot pune în aplicare în urma unor parteneriate public–private, vizează gestionarea și reutilizare deșeurilor, educarea comunităților în spiritul economiei circulare, trenurile metropolitane, conectivitatea urbană, managementul apelor pluviale, reducerea riscurilor si protejarea ecosistemelor naturale, rolul digitalizării administrației publice în accelerarea schimbării reale a orașelor.

Ideile și propunerile formulate în cadrul Cities of Tomorrow 2026 pot constitui baza unor proiecte viitoare menite să transforme orașele în poli de creștere economică și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții urbane.



