America își începe tentativa de a ajunge pe Marte

Misiunea Artemis II este produsul remarcabil al ingeniozității americane, scrie The Washington Post într-un editorial.

Unii contribuabili care privesc acum Artemis II vor fi gândind: „Eh, s-a mai făcut”. Americanii au mers prima oară pe Lună în 1969. Iar până la punctul în care se anticipează că programul Artemis va readuce omul pe suprafața Lunii, în 2008, costurile estimate se vor ridica la 105 miliarde de dolari.

Însă misiunea aceasta nu ar trebui privită ca o revenire pe Lună, ci ar trebui înțeleasă ca un pas intermediar pe drumul care va pune omul pe Marte. Roboți ai NASA au descoperit pe Planeta Roșie indicii formidabile privind posibila existență a unor microbi străvechi. Agenția spațială speră să probeze prin intermediul misiunii Artemis II sistemele de susținere a vieții și de comunicații necesare unei misiuni pe Marte, care dus-întors ar urma să dureze doi sau trei ani. Perfecționarea acestei tehnologii e ultimul mare obstacol tehnic care a mai rămas în calea trimiterii de oameni pe Marte.

Agenția mai speră și că acest zbor va duce ulterior la o prezență umană permanentă pe Lună, ceea ce ar implica înființarea unei colonii și lansarea regulată de zboruri spațiale cu echipaj uman către ea. O asemenea colonie - precum și o stație spațială „escală” pe orbita Lunii - ar putea susține cercetarea satelitului Terrei și ar putea servi drept poligon de antrenament pentru misiunea pe Marte.

În cel mai modest caz, programul Artemis poate servi drept demonstrație a dinamismului industriei spațiale americane, în cadrul căreia diverse companii private sunt în competiție pentru a crea miracole ale ingineriei. SpaceX, care a anunțat miercuri că iese pe bursă, se află în fruntea acestei curse, motiv pentru care i-au și fost încredințate contractele de proiectare a sistemelor de aselenizare umană pentru misiunile Artemis III și IV. Blue Origin, fondată de proprietarul acestui ziar, Jeff Bezos, a câștigat contractul pentru proiectarea aceluiași tip de sistem pentru Artemis V.

Misiunea Artemis actuală va străpunge noi orizonturi, purtând patru astronauți mai departe de Pământ decât a fost oricare dintre predecesorii lor. Iar NASA o face cu un cost infim raportat la programul Apollo, ajustând sumele la inflație, și cu mai puțin de jumătate din personalul necesar la acea vreme.

În condițiile în care China își întețește eforturile de a trimite oameni pe Lună până în 2030, aceste realizări merită să fie celebrate. SUA vor putea culege într-o bună zi roadele acestor demersuri științifice, dacă vor continua să investească în explorare.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA