Andrei Țărnea (MAE): Aproximativ 2.000 de români au revenit în țară din zona Golfului

Circa 2.000 de români au revenit în țară din zona Golfului, prin intermediul zborurilor de evacuare, al celor de repatriere asistată sau al zborurilor comerciale, a declarat luni, într-o conferință de presă, Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE.

"Din cifrele estimative pe care le avem, ne apropiem de 2.000 de cetățeni români care s-au întors - fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri comerciale, dar facilitate de sprijinul oferit de MAE și statul român. De asemenea, avem în evidență zborurile comerciale care au ajuns la București. Circa 1.500 de cetățeni au revenit cu propriile lor mijloace. Acest număr, sperăm noi, va crește, pentru că frecvența zborurilor comerciale din statele din regiune este la rândul său într-o ușoară creștere. Dar, în continuare, există zboruri anulate, zboruri care nu pot fi efectuate din cauza condițiilor de securitate", a explicat Andrei Țărnea.

El a reamintit că luni dimineață au aterizat în țară două zboruri de evacuare a cetățenilor români pe ruta Muscat (Oman) - București, zboruri derulate în cadrul Mecanismului european rescEU.