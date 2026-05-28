Aproape un sfert dintre adolescenții consultați de World Vision România spun că adulții îi ascultă rar sau aproape niciodată.

30,8% consideră că problemele emoționale și anxietatea reprezintă cea mai mare problemă pentru adolescenții din România. Presiunea școlii (20,2%) și dependența de telefon și social media (18,1%) completează topul problemelor identificate de tineri.

Datele fac parte dintr-un sondaj realizat de World Vision România în rândul a 613 adolescenți (15-18 ani) majoritatea din mediul rural, beneficiari ai programelor organizației. Studiul nu este reprezentativ la nivel național, însă surprinde preocupările și starea emoțională a copiilor și adolescenților din comunități vulnerabile.Totodată, 45,7% dintre respondenți spun că examenele și viitorul reprezintă principalul lor motiv de stres, iar 31,8% indică școala și temele. Lipsa banilor este menționată de 11,6% dintre respondenți, problemele din familie de 3,9%, iar singurătatea de 3,3%.

Întrebați ce îi face cei mai fericiți în viața de zi cu zi, adolescenții au răspuns în principal: timpul petrecut cu familia (40,3%) și timpul petrecut cu prietenii (31,6%). Sportul și hobby-urile sunt importante pentru 12,4% dintre respondenți, în timp ce telefonul, social media și jocurile au fost menționate de doar 6,2% dintre adolescenți. Reușitele la școală îi fac fericiți doar pe 5,2% dintre respondenți.

Rezultatele arată și o nevoie puternică de schimbare a sistemului educațional și de sprijin emoțional.

Dacă ar putea schimba un singur lucru pentru copiii și adolescenții din România, 26,8% dintre respondenți spun că ar reduce presiunea școlară, 24,8% vor mai multe oportunități pentru viitor, iar 23,8% cer mai mult sprijin emoțional. Alți 8,8% își doresc mai multe activități și spații pentru tineri, 7,7% spun că ar vrea mai mult timp petrecut în familie, iar 6,9% își doresc mai puțin bullying.

În ceea ce privește cele mai mari probleme ale adolescenților din România, pe lângă anxietate și presiunea școlii, 9,8% dintre respondenți au indicat lipsa banilor, iar 8,6% lipsa oportunităților.

Adolescenții nu mai definesc vulnerabilitatea doar economic, ci și emoțional și relațional. Tinerii vorbesc despre anxietate, presiunea performanței, bullying, singurătate, nesiguranță și lipsa dialogului cu adulții și instituțiile.

"Copiii și adolescenții ne spun tot mai clar că nu vor doar să fie protejați, ci și ascultați. Ei percep frecvent că școala, familia și instituțiile comunică unilateral, fără participare reală din partea lor, iar această ruptură dintre generații poate duce la scăderea încrederii în instituții, accentuată într-o lume dominată de presiune digitală, dezinformare și expunere constantă online. De aceea, politicile publice și programele dedicate adolescenților trebuie să pună accent pe sănătatea mintală, sprijin emoțional, combaterea bullying-ului online și offline, participarea reală a copiilor și o educație mai flexibilă, orientată spre competențe și dezvoltare personală", a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

În preajma Zilei Copilului, dar și pe tot parcursul anului, World Vision România facilitează participarea copiilor la dialogul cu autoritățile și instituțiile publice. Copiii și adolescenții din Consiliul Consultativ al Copiilor participă de 1 iunie și în săptămâna dinaintea acestei date la întâlniri și dezbateri organizate la Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, unde vorbesc despre educație, sănătate emoțională, bullying, siguranță și dreptul copiilor de a fi ascultați.

Consiliul Consultativ al Copiilor al World Vision România este singura structură de participare formată din copii și adolescenți din mediul rural din România, oferind tinerilor un spațiu real de consultare și dialog cu autoritățile și factorii de decizie.

"Participarea copiilor nu trebuie să fie simbolică. Copiii au opinii clare despre școală, sănătate emoțională, siguranță și viitor. Ei trebuie ascultați și implicați real în deciziile care îi privesc", a completat Mihaela Nabăr, director World Vision România.

De Ziua Copilului, World Vision România participă și anul acesta la evenimentele cu porți deschise organizate la Senat și Camera Deputaților. Copiii care vor ajunge luni, 1 iunie, la Parlamentul României vor putea participa la ateliere creative, activități de pictură și momente interactive pregătite special pentru ei. Animatorii vor realiza pictură pe față, una dintre activitățile preferate ale copiilor la fiecare ediție.

În plus, World Vision organizeazaă zeci de activități dedicate copiilor din comunități rurale și urbane din întreaga țară - de la ateliere creative, pictură pe față și desene pe asfalt, până la excursii, jocuri sportive, concursuri și evenimente dedicate copiilor și familiilor.

Mii de copii participă în aceste zile la activități organizate de World Vision România în școli și comunități din București, Cluj, Dolj, Vaslui, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Iași, Olt, Mehedinți, Dâmbovița și Călărași, într-un efort de a transforma Ziua Copilului într-un moment de bucurie, participare și apartenență pentru copiii din comunități vulnerabile.