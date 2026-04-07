România traversează un moment de stres socio-politic ridicat, comparabil cu perioada 2024–2025, potrivit Barometrului Poll/Int realizat de Agenția de Rating Politic, pe un eșantion de 1.187 de respondenți.

Datele arată că nivelul de stres din societate este comparabil cu cel din perioada 2024–2025, iar nemulțumirea publică este în creștere.

Percepția direcției țării: majoritate clar nemulțumită

70,5% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 21,2% cred că direcția este bună. Nemulțumirea este mai accentuată în mediul rural, în rândul persoanelor cu educație mai scăzută și al votanților partidelor AUR, SOS și PSD.

Presiunea prețurilor lovește puternic populația

Creșterea costurilor afectează majoritatea românilor: 52% spun că sunt afectați „foarte mult” de scumpirea carburanților, 26,6% „mult” și doar 13,7% declară că impactul este redus.

Războiul din Iran: temeri economice mai mari decât cele militare

Principalele îngrijorări ale românilor legate de conflict sunt: criza energetică (21,3%), creșterea prețurilor și inflația (20,6%), implicarea României în conflict (18,3%).

Alte temeri includ extinderea războiului în Europa, creșterea terorismului sau o criză umanitară.

În privința duratei conflictului: 20,3% cred că va dura peste un an, 19,9% câteva luni și 39,3% nu știu.

Prezența militară americană divide opinia publică

Românii sunt împărțiți privind decizia de a găzdui trupe SUA: 18,7% sunt pentru, 32,2% împotrivă, 35,7% nu au o opinie. Susținerea este mai mare în rândul votanților PNL și USR, iar opoziția în rândul AUR și SOS.

Nevoia de schimbare politică, tot mai puternică

Percepția asupra sistemului politic este critică: 39,2% consideră că sistemul trebuie înlocuit complet, 29,9% vor schimbări profunde, dar democratice și doar 3,3% spun că funcționează bine. Aproape 40% dintre români sunt dispuși să accepte schimbări radicale „în orice condiții”, semn al unui potențial ridicat pentru curente populiste.

Coaliția de guvernare: viitor incert

Opiniile privind stabilitatea coaliției sunt împărțite: 21,2% cred că va rezista până în 2027, 21% spun că se va destrăma în câteva luni, restul indică scenarii și mai rapide sau nu au o opinie.

Responsabilitatea pentru conflictele din coaliție este atribuită tuturor partidelor (26,9%), PSD (20,1%), premierului Ilie Bolojan (18%).

Sondajul indică un nivel ridicat de nemulțumire economică și politică, combinat cu incertitudine externă și neîncredere în instituții. Acest context creează un „rezervor plin” pentru mișcări populiste și pentru schimbări majore în scena politică românească.

