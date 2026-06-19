CCR declară constituțională legea care va distruge parcuri naționale

Organizațiile pentru protecția mediului își exprimă indignarea cu privire la decizia Curții Constituționale a României (CCR) de astăzi prin care declară constituționalitatea legii inițiate de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Curtea Constituțională a respins miercuri sesizarea președintelui Nicușor Dan privind legea care permite construcția de baraje hidrotehnice în ariile protejate.

Nicușor Dan a sesizat CCR motivând că ar permite reducerea limitelor ariilor protejate și eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca fiind de interes pentru securitatea națională.

”Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că dispozițiile art.I și art.II din Legea pentru completarea art.56 ind.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate", potrivit unui comunicat.

Proiectul de lege propune mutilarea a 27 de parcuri naționale, parcuri naturale și situri Natura 2000 pentru finalizarea unor proiecte hidroenergetice ceaușiste cu un raport energetic aproape inexistent la nivel național, sub 1%.

Un proiect de lege "ecocidar"

Încă de la adoptarea ei de Camera Deputaților pe 15 octombrie 2025, ONG-urile de mediu au semnalat incompatibilitatea cu actualul sistem de drept. Organizațiile din societatea civilă consideră că PL-x 14/2023 reprezintă "o nouă încercare disperată de finalizare a unor proiecte hidroenergetice ineficiente și costisitoare" care, în foarte multe dintre cazuri, au deja acordurile de mediu suspendate sau anulate de instanțe din cauza unor grave abateri legale, potrivit unui comunicat al Bankwatch România.

ONG-urile de mediu sunt hotărâte să sesizeze instituțiile europene cu privire la efectele devastatoare din punct de vedere ecologic și legal a PL-x 14/2023.

Nu doar societatea civilă s-a arătat îngrijorată de acest proiect legislativ. Atunci când a fost inițiat proiectul de lege acesta a primit avize negative din partea următoarelor comisii: Comisia economică, industrii și servicii; Comisia pentru mediu; Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic; Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale; Consiliul Economic și Social, din partea asociațiilor și fundațiilor. Tot atunci și guvernul a avizat negativ proiectul de lege, iar acea formă a legii nu avea încă același potențial de distrugere ca varianta din 2025, declarata acum constituțională.

„Uciderea naturii a fost declarată constituțională astăzi. Seceta și defrișările care vor urma au fost aprobate de cele mai mari partide, cu participarea CCR, în numele „siguranței naționale”. Siguranța națională nu înseamnă proiecte energetice ineficiente pentru profitul firmelor corupte. Siguranța națională înseamnă un viitor demn pentru generațiile viitoare, iar acest lucru nu poate exista fără protejarea naturii. Vom continua să luptăm pentru oameni și natură și să spunem NU sistemului corupt care vrea betoane în loc de păduri, profit în loc de aer curat pentru noi toți și secetă în loc de apă pentru comunități.”, a declarat Viviana Stoica, coordonatoarea campaniei de hidroenergie la Bankwatch România.

„Dacă instituțiile din România aleg să mutileze 27 de parcuri naționale pentru niște proiecte hidroenergetice falimentare, noi vom căuta dreptatea mai departe. Nu ne vom opri aici. Ne vom adresa Comisiei Europene, pentru că modificarea ilegală a limitelor siturilor Natura 2000 nu este un derapaj peste care să trecem cu vederea!”, a declarat Roxana Pencea Brădățan, coordonatoare campanii Declic.

Retehnologizarea – calea spre energie ieftină și cu adevărat verde

Organizațiile de mediu îndeamnă politicienii români să asigure securitatea națională energetică prin mijloace moderne, sigure, ieftine și care nu distrug patrimoniul natural al României. O astfel de soluție foarte accesibilă este retehnologizarea hidrocentralelor existente, care ar putea crește producția de energie hidroelectrică cu până la 7%, fără defrișări de păduri virgine sau secări de râuri.

Retehnologizarea poate fi completată cu extinderea capacităților solare și eoliene și prin investiții în stocare. Randamentul economic al retehnologizării a fost observat chiar de Hidroelectrica, care a investit în 2025 în unități de stocare de 256 MWh la Porțile de Fier II, cu bani obținuți prin PNRR.