CFR Călători reia din iunie circulația trenurilor către Bulgaria și Turcia

CFR Călători anunță reluarea circulației trenului internațional „România”, care va asigura, în perioada 12 iunie – 12 octombrie, legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia.

Astfel, din 12 iunie 2026, călătorii vor putea ajunge direct la Varna, iar din 13 iunie vor fi disponibile și conexiunile directe către Sofia și Istanbul/Halkali

.Prin aceste rute internaționale directe, CFR Călători spune că vine în sprijinul pasagerilor care aleg să își petreacă vacanțele sau concediile în Bulgaria și Turcia, oferind o variantă de călătorie confortabilă și accesibilă.

Program de circulație și tarife



VARNA



Trenul internațional „România” 461 (461/9623): București Nord (plecare 10:46) – Varna (sosire 19:56), circulă în perioada 12.06 – 11.10.2026;

Trenul internațional „România” 460 (9620/460): Varna (plecare 09:30) – București Nord (sosire 16:56), circulă în perioada 13.06 – 12.10.2026.

Prețul unui bilet București Nord – Varna (sau retur), la clasa a 2-a, este de 27 euro.

SOFIA



Trenul internațional „România” 461: București Nord (plecare 10:46) – Sofia (sosire 20:41), circulă în perioada 13.06 – 12.10.2026;

Trenul internațional „România” 460 (20231/460): Sofia (plecare 07:00) – București Nord (sosire 16:56), circulă în peri oada 13.06 – 12.10.2026.

Prețul unui bilet București Nord – Sofia (sau retur), la clasa a 2-a, este de 33,6 euro.

ISTANBUL / HALKALI



Trenul internațional „România” 461 (461/465/493/12504): București Nord (plecare 10:46) – Istanbul/Halkali (sosire 09:56), circulă în perioada 13.06 – 12.10.2026;

Trenul internațional „România” 460 (12503/492/464/460): Istanbul/Halkali (plecare 20:00) – București Nord (sosire 16:56), circulă în perioada 11.06 – 10.10.2026.

Prețul unui bilet București Nord – Istanbul/Halkali (sau retur), la vagon cușetă cu 4 locuri, este de 57,8 euro.

Biletele pentru călătoriile internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans din stațiile și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional, precum și online, direct de pe www.cfrcalatori.ro.

Pentru destinațiile din Bulgaria și Turcia, biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier pe teritoriul României. În cazul călătoriilor către Bulgaria, biletele pot fi primite și în format PDF (A4RT), direct pe telefonul mobil.

De asemenea, pentru călătoriile în Bulgaria și Turcia poate fi utilizată și oferta Interrail, atât în varianta continuă, cât și flexi. Biletele Interrail sunt disponibile la casele de bilete din stațiile și agențiile CFR Călători cu vânzare în trafic internațional.

