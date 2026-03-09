Conferința Cities of Tomorrow 2026 aduce în prim plan soluții concrete pentru regenerarea urbană, într-un context în care orașele se confruntă simultan cu presiuni climatice, demografice și economice.

Organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), conferința va avea loc la București în perioada 28–29 aprilie 2026 și va avea ca temă "Urban renaissance: sustainable urban makeover through green and smart infrastructure".

Schimbările climatice, creșterea populației urbane, nevoia de competitivitate economică și de

creștere a calității vieții determină o redefinire a modului în care sunt gândite și gestionate orașele. În acest context, "regenerarea urbană nu mai poate fi abordată fragmentat, ci necesită soluții integrate, adaptate realităților locale și conectate la obiectivele europene de sustenabilitate", precizează AHK România într-un comunicat.

Transformarea orașelor poate fi realizată printr-o abordare coerentă, în care infrastructura verde și cea inteligentă devin motoare ale dezvoltării urbane. Infrastructura verde include nu doar spații verzi, ci și clădiri eficiente energetic, mobilitate sustenabilă și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Complementar, infrastructura inteligentă permite funcționarea mai eficientă a orașelor prin digitalizare, sisteme integrate și tehnologii care optimizează serviciile publice și gestionarea resurselor.

În cadrul Cities of Tomorrow 2026 vor fi prezentate exemple de bune practici din România și din alte orașe europene, alături de soluții aplicate pentru mobilitate, energie, regenerare urbană, digitalizare și colaborare public–privată. Evenimentul își propune să faciliteze schimbul de experiență și să stimuleze inițierea de proiecte comune între sectorul public, mediul de afaceri, societatea civilă și mediul academic.

Programul ediției din acest an include șapte mese rotunde online, dedicate unor teme precum

economia circulară, eficiența energetică, siguranța urbană, mobilitatea, turismul, lifestyleul și cultura, digitalizarea și guvernanța orașelor, precum și reconversia și revitalizarea spațiilor urbane. Experții participanți la discuții vor oferi o perspectivă multidisciplinară asupra dezvoltării urbane.

Conferința principală, care va avea loc pe 28 aprilie, cuprinde două paneluri la care vor participa reprezentanți ai administrației publice din România și Germania, alături de reprezentanți ai companiilor din cele două țări. Discuțiile se vor concentra pe transformarea infrastructurii existente în ecosisteme urbane reziliente, incluzând, printre altele, parcuri liniare care conectează cartiere și zone metropolitane, precum și coridoare verzi-albastre, în care natura și apa sunt integrate cu infrastructura urbană. Un alt subiect important îl reprezintă investițiile și rolul acestora în conturarea viitorului orașelor.

Ziua de 29 aprilie este dedicată vizitelor unor proiecte relevante din București. Participanții vor avea ocazia să descopere inițiative concrete și planuri de dezvoltare urbană aflate în implementare și să analizeze impactul acestora în context local.

Evenimentul include și un concurs de proiecte cu tema "Coridoare culturale verzi", care vizează idei de transformare a spațiilor verzi subutilizate în centre culturale pentru comunitate, cu rol de coeziune socială, regenerare urbană și networking pentru dezvoltare durabilă. Sunt încurajate inițiativele cu impact, proiectele îndrăznețe și cu potențial de a fi puse în practică. Data limită de depunere a proiectelor este 13 martie 2026, la adresa de email: avram.celine@ahkrumaenien.ro.











