Despre concertul lui Max Korj La București și fenomenul Korj

10:16 actualizat: 10:35

Max Korj a avut sâmbătă, 23 mai, un concert la București, sold out, cu peste 42 mii spectatori - majoritatea din afara României, Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și alte țări est-europene. Korj este un belarus care trăiește în exil.

Vasile Ernu publică un amplu articol despre fenomenul Korj și ceea ce numește, între ghilimele, ”«invazia rusă» care a cucerit Bucureștiul. Cum a creat un băiat dintr-un orășel bielorus o comunitate pentru o generație fără țară" 

  • Cum a fost cucerit Bucureștiul fără reclamă: cine sunt - de unde vin
  • Cum a fost cucerită Varșovia
  • Cine este Max Korj - copilul de pe harta care nu există
  • Cine sunt cei care cântă
  • Ascensiunea fără industrie
  • Ce se întâmplă când cântă 80.000 de oameni în cor - din 50 de țări diferite
  • Comunitatea care există fără stat
  • Ce este Dvij-ul
  • Fractura din 2022 - și ce a supraviețuit
  • Copii fără patrie
  • Întrebarea incomodă - pe care nu o rezolvăm. 

Analiza poate fi citită aici: Despre fenomenul Fenomenul Max Korj care a aruncat Bucureștiul în aer - cauze și efecte

Vasile Ernu este un scriitor, eseist și comentator public din România, cunoscut mai ales pentru cărțile sale despre experiența sovietică, tranziția postcomunistă și spațiul est-european. S-a născut în 1971, în URSS (zona Odesa), iar după 1990 a venit în România, unde a studiat filosofia la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și apoi la UBB Cluj.

 

Max Korj - de ce la București

Jurnalistul Vitalie Cojocari despre concertul de la București al belarusului Max Korj

 

