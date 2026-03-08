Dinozaurul „ascuns”, o nouă specie erbivoră descoperită în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațeg

Paleontologi de la Universitatea din București și de la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta au descoperit o nouă specie de dinozaur pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului.

Analizele realizate de cercetători arată că Kryptohadros kallaiae era înrudit cu alți dinozauri descoperiți în sud-estul Europei, precum Telmatosaurus din România și Tethyshadros din Italia. Împreună, aceste specii formează un grup distinct de hadrosauroide, numit Telmatosauridae, care a evoluat în sud-estul arhipelagului european din Cretacicul târziu.

În urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, Europa nu era un continent compact, ci un mozaic de insule separate de mări mai mult sau mai puțin adânci. Aceste condiții au favorizat apariția unor comunități de animale unice, adaptate diferitelor medii insulare.

Denumirea Kryptohadros face trimitere la faptul că acest dinozaur a rămas „ascuns” timp de aproape 130 de ani, atât printre fosile atribuite în special lui Telmatosaurus, cât și în imediata apropiere a unui sit fosilifer cunoscut de cercetători.

A doua parte a numelui, kallaiae, este un omagiu adus mamei primului autor al studiului, Kállai Csilla, care i-a încurajat pasiunea pentru științele naturii încă din copilărie. Publicarea acestei descoperiri are loc în apropierea zilei de 8 Martie și oferă un prilej simbolic de a celebra contribuția și inspirația pe care femeile o aduc în lumea științei.

Numele noului dinozaur devine astfel și un mic omagiu pentru toate femeile care susțin cercetarea, educația și pasiunea pentru cunoaștere. Articolul științific este disponibil aici, iar comunicatul de presă este însoțit de următoarele imagini, disponibile aici: Kryptohadros kallaiae – reconstituire artistică realizată de Pecsics Tibor Mandibula dreaptă. Foto: Magyar János Reconstituirea craniului și a scheletului de Kryptohadros kallaiae. Elementele descoperite în timpul săpăturilor sunt marcate cu gri. Autor: Magyar János. Reconstituire artistică a lui Kryptohadros realizată de Pecsics Tibor. Kryptohadros și Telmatosaurus.

Reconstituire artistică realizată de Pecsics Tibor. Fosila de mandibulă dreaptă (de culoare închisă) descoperită în teren. Foto: Vălioara Dinosaur Research Group (VDRG) Imagine din timpul lucrărilor în sit. Foto: Vălioara Dinosaur Research Group (VDRG).

Arborele evolutiv al hadrosauroidelor cu Kryptohadros kallaiae alături de dinozauri înrudiți din Europa și migrația acestui grup din Asia spre arhipelagul european din Cretacicul târziu.