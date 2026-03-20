DNSC: Personaje generate de AI, prezentate în mod fals drept angajați ai forțelor de ordine

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează o campanie de influențare cu micro-targetare la nivelul populației României, care exploatează emoțiile și contextul social pentru a testa tipul de conținut la care reacționează rapid.

Atacatorii folosesc personaje generate cu inteligență artificială, prezentate în mod fals drept angajați ai Poliția Română sau Jandarmeria Română, pentru a crește credibilitatea conținutului.

Deși la prima vedere postările par să reflecte situații reale, scopul acestora de a testa reacția publicului și de a identifica tipare de comportament online precum și realizarea unei micro-targetări la nivelul populației, pentru a calibra ulterior mesajele de influențare viitoare.

Aceste tehnici sunt utilizate și în alte state, pentru a înțelege ce tip de conținut „prinde” la public și pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influențare.

Din aceeași categorie fac parte și „medicamente minune” care promit vindecări rapide, aplicații sau platforme care promit câștiguri financiare nerealiste ori „descoperiri ascunse” menite să creeze senzațional.

În unele cazuri, aceste tactici sunt asociate și cu tentative de colectare a datelor personale sau fraude online.



