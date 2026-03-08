Două zboruri de evacuare a cetățenilor români București au aterizat luni la București

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a programului RescEU, au avut la bord 273 cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din MAI a solicitat activarea Mecanismului european RescEU.

Costurile celor două zboruri de evacuare a cetățenilor români pe ruta Muscat (Oman)-București sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a programului RescEU, au avut la bord 273 cetățeni români, aflați în atenția Consulatului General al României în Dubai și a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare (copii, cazuri medicale și femei gravide).

La bordul celor două zboruri s-au aflat și 83 cetățeni eligibili din statele membre UE și statele terțe participante la mecanismul RescEU.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat a fost asigurat de MAE pentru persoanele evacuate, iar acestea au fost în grija Consulatului României la Dubai și a Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoțite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu.

Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea și coordonarea cetățenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună și cu echipa Consulară Mobilă a Unitații de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi și Delegația UE la Riad acreditată și pentru Oman au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autoritățile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman.