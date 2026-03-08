Căutare

Două zboruri de evacuare a cetățenilor români București au aterizat luni la București

C.M. 11:09 actualizat: 11:17
ID 10577323 © Raja Rc | Dreamstime.com
Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a programului RescEU, au avut la bord 273 cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din MAI a solicitat activarea Mecanismului european RescEU.

Costurile celor două zboruri de evacuare a cetățenilor români pe ruta Muscat (Oman)-București sunt acoperite integral de Uniunea Europeană.

Cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a programului RescEU, au avut la bord 273 cetățeni români, aflați în atenția Consulatului General al României în Dubai și a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare (copii, cazuri medicale și femei gravide).

La bordul celor două zboruri s-au aflat și 83 cetățeni eligibili din statele membre UE și statele terțe participante la mecanismul RescEU.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat a fost asigurat de MAE pentru persoanele evacuate, iar acestea au fost în grija Consulatului României la Dubai și a Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoțite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu.

Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea și coordonarea cetățenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună și cu echipa Consulară Mobilă a Unitații de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi și Delegația UE la Riad acreditată și pentru Oman au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autoritățile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman. 

Background

RescEU este o rezervă strategică de capacități și stocuri europene de răspuns în caz de dezastre, finanțată integral de UE.

Aceasta cuprinde o flotă de avioane și elicoptere de stingere a incendiilor, un avion medical de evacuare și rezerve de materiale esențiale, cum ar fi spitale de campanie, mijloace de transport, energie și articole de adăpostire, materiale medicale esențiale și echipamente necesare pentru a răspunde în caz de urgențe de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN).În caz de dezastru, UE este pregătită să răspundă. Toate țările pot conta pe un sprijin rapid și coordonat.

Țara afectată activează mecanismul de protecție civilă al UE. UE analizează situația și coordonează resursele necesare.Rezervele rescEU sunt găzduite în locații strategice din 22 de state membre ale Uniunii Europene și state participante, iar capacitățile sunt finanțate integral de Uniunea Europeană, care acoperă costurile de achiziție, operare și întreținere.

Resursele provenind din rezerva rescEU a UE și ofertele din partea statelor membre sunt identificate și mobilizate urgent. De la avioane de stingere a incendiilor și materiale medicale la echipamente energetice și echipe de experți, ajutorul ajunge acolo unde este cel mai mult nevoie de el.Aceasta este solidaritatea europeană în acțiune: garantarea solidarității, rapidității și sprijinului atunci când este nevoie. (Sursa: Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)

