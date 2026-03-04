Pe 12 martie, la ora 18:30, artista Alina Dima deschide expoziția „Ce este o epavă?” la Hidden - The Social Space. Evenimentul explorează eșecul și transformarea prin desen, grafică și muzică live, invitând publicul la un dialog despre reziliență.

Ce înseamnă, de fapt, să eșuezi și cum ne transformă momentele în care ne simțim „la pământ”? Acestea sunt întrebările la care artista Alina Dima încearcă să răspundă prin noua sa expoziție personală de la Hidden - The Social Space (Str. Doamna Chiajna 26).

Departe de a fi o prezentare sumbră, expoziția folosește metafora „epavei” nu doar pentru a descrie abandonul sau pierderea direcției, ci și pentru a arăta potențialul de reconstrucție care apare după un eșec.

Vizitatorii vor putea descoperi o serie de lucrări de grafică și desen care transformă emoții complicate, precum dezamăgirea sau fragilitatea, în imagini vizuale pline de forță.

O experiență colectivă despre un subiect universal

Deși este o expoziție personală, Alina Dima a ales să includă în parcursul vizual și patru lucrări realizate în colaborare cu artistele Ingrid Maschek, Cătălina Blur, Ana Diac și Narcisa Shiller. Această decizie subliniază ideea că eșecul este o experiență umană universală, pe care o traversăm cu toții, dar pe care o privim din unghiuri diferite. „Proiectul investighează ideea de eșec ca proces, nu ca un eveniment izolat,” explică organizatorii. „Este un punct de plecare pentru reflecție și reconfigurare, un parcurs deschis în care fiecare lucrare contribuie la o imagine de ansamblu despre reziliență.”

Muzică live și dialog la vernisaj

Seara de deschidere promite să fie mai mult decât o simplă vizionare de artă. Atmosfera va fi completată de un moment de muzică live susținut de Marisenta, oferind publicului ocazia de a discuta liber despre temele expoziției într-un cadru relaxat.

Informații utile pentru vizitatori

Locație:, Str. Doamna Chiajna 26, București.

Vernisaj: 12 martie 2026, ora 18:30.

Perioada de vizitare: Expoziția va rămâne deschisă timp de o lună, până pe 12 aprilie 2026.

Acces: Intrarea este liberă pentru publicul larg.

Evenimentul este susținut de Săfițicuminți Gallery și Munteanu Recomandă, fiind o destinație ideală pentru cei care caută evenimente culturale contemporane în inima Bucureștiului.

Vezi anunțul de pe Facebook aici.