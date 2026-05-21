Nicușor Dan și Maia Sandu îl felicită pe Cristi Mungiu

În scurta declarație după primirea premiului, regizorul român spune că lumea nu este în cea mai bună versiune a sa și că nu este mândru de ceea ce lăsăm copiilor, înainte de a le cere lor să schimbe ceva.

Maia Sandu: "Filmele lui Mungiu sunt dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate" Felicitări lui Cristian Mungiu pentru câștigarea celui de-al doilea Palme d’Or la Festivalul de la Cannes, cu filmul „Fjord”!

în Republica Moldova,

"Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcinicare, prin originalitate și autenticitate, produce filme memorabile ce emoționează și inspiră publicul de pe întregul continent.

Filmele lui Mungiu sunt, înainte de toate, dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate. Această capacitate de a pune întrebări esențiale cu onestitate și curaj artistic este cea care îi aduce, din nou, recunoașterea celei mai înalte scene cinematografice din lume. Vezi mai puține."





Nicușor Dan: "o performanță extraordinară". "Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări"

"Felicitări Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară.



Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal.



Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective.



Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea.



Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești."

