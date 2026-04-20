Manifestație pro-Bolojan în Piața Victoriei, cu sute de persoane

Câteva sute de persoane s-au adunat, luni seară, în Piața Victoriei din Capitală pentru a-și manifesta susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic, potrivit Agerpres.

Manifestanții se află în alveola din fața Guvernului și protestează pașnic față de decizia social-democraților de a nu-l mai susține pe Bolojan în fruntea Guvernului. Unii dintre participanți flutură steagul României și pe cel al UE.

Printre protestatari s-a aflat și Radu Berceanu, fost ministru în Guvernele Călin Popescu Tăriceanu și Boc II, care a fost scos din mulțime de jandarmi, după ce o parte dintre participanți l-au recunoscut și au început să-l huiduie.

Fostul vicepremier Dragos Anastasiu, care a demisionat din Guvern după ce a recunoscut că a dat ani de zile șpagă la ANAF, a fost și el printre protestatari.

Contactat de HotNews, Anastasiu a explicat de ce a venit la manifestație: „ Motivul este simplu: ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică inutilă, a cărei miză nu este de înțeles. Cu rezultatul că toți cetățenii țării, cu ceva excepții, vor avea de suferit”.

"Domnul Șora și-a părăsit cavoul și e în Piața Victoriei", a comentat la Antena 3 CNN Lia-Olguța Vasilescu.

