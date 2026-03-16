În contextul scandalului privind depozitarea improprie a partiturilor lui George Enescu și al dialogului suprarealist dintre avocata Lidia Chiran, reprezentanta ministerului, și jurnalista Alexandra Tănăsescu de la publicația „Cultura la dubă”, jurnalistul Virgil Burlă de la PressHub a întrebat Ministerul Culturii câți juriști are instituția, în condițiile în care plătește 3.000 de euro pe lună pentru un avocat din sursă externă.

Presshub a arătat că avocata Lidia Chiran, cea care a amenințat-o pe jurnalistă cu plângere penală și a numit-o „jurnalist-terorist”, este plătită cu 3.000 de euro pe lună de Ministerul Culturii, după ce i-a fost atribuit direct contractul.

După 15 zile, Ministerul Culturii, condus de Demeter András István (UDMR), ne-a comunicat că „în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Comunicare își desfășoară activitatea trei consilieri juridici, un referent și un șef de serviciu”. Potrivit legii, o instituție poate angaja un avocat pentru servicii de reprezentare juridică doar „în situații temeinic justificate”, în care activitățile juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice, nu pot fi asigurate de personalul de specialitate juridică angajat. În aceste cazuri, serviciile pot fi achiziționate, în condițiile legii, numai cu aprobarea ordonatorilor principali de credite.

