Noua lege a salarizării a scos în stradă mii de sindicaliști de la Sanitas

Mii de sindicaliști de la Sanitas care au protestat miercuri dimineață la sediul Guvernului față de noua lege a salarizării se îndreaptă spre Piața Constituției, potrivit Agerpres.

Ei folosesc vuvuzele și afișează panouri pe care sunt scrise mesaje precum: ''Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială'', ''România bolnavă începe cu voi''.

Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților, dialog social ''real'' cu autoritățile.

Consiliul Național al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială.

''În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune. Compensațiile propuse nu acoperă pierderile și nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul'', susțin sindicaliștii.

În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem.

''Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariați care pur și simplu au fost omise. Diferența dintre ceea ce Sanitas a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătății și ceea ce este prezentat acum este majoră și greu de explicat. (...) Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanță și asumare din partea angajaților din sănătate și asistență socială, în timp ce construiește un mecanism salarial care reduce veniturile și adâncește inechitățile'', spun ei.

Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială.