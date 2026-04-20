Petreceri și escorte de lux: servicii all-inclusive pentru fotbaliștii de la AC Milan, Inter Milano

Escorte pentru fotbaliștii din Serie A care plăteau pentru servicii „all-inclusive” la sfarșitul meciurilor: o seară într-un club la modă din centrul orașului Milano, o noapte la hotel, momente de euforie cu gaz ilariant.

Toate acestea în pachete care costau mii de euro. Firimituri, pentru buzunarele a aproximativ șaptezeci de jucători din fiecare echipă, inclusiv Inter și AC Milan, sau pentru cluburile care veneau în oraș pentru meciurile în deplasare. Și nu numai: „Un prieten de-al meu, pilot de Formula 1... vine aici la Milano în seara asta și vrea o tipă plătită”, așa cum reiese dintr-una din interceptările din dosar. O rețea gestionată de o echipă alcătuită din soț și soție și doi colaboratori - aflați acum cu toții în arest la domiciliu - prin intermediul unei companii cu sediul în Cinisello Balsamo, scrie La Repubblica.

Rețeaua a fost demascată în urma plângerii unei angajate care a decis să demasce sistemul.

Patru suspecți au fost arestați luni dimineață, printre aceștia aflându-se și cuplul care conducea „Ma.De Milano”, o societate activă de un deceniu, care organizează evenimente și petreceri în cele mai exclusiviste locații. Profilurile lor de socializare prezentau fotografii atrăgătoare și anunțuri prin care căutau „noi colaboratori”, adică tineri sau tinere cu „abilități în domeniul relațiilor publice”, pentru petreceri strălucitoare sau inspirate din filme celebre.

Procurorii cred că toate aceasta erau o acoperire pentru serviciile oferite „după meci” unor clienți bogați, cu ajutorul unui grup de tinere angajate pentru această ocazie și aflate la dispoziția grupului.În prim plan se află jucătorii, atât cei din echipele milaneze, cât și jucătorii din cluburile italiene care veneau în oraș pentru meciuri.

În ordonanța de arestare sunt citați în mod specific patru dintre jucătorii implicați (care nu sunt anchetați), interceptările dintre organizatorii evenimentului și fetele trimise la petreceri fiind mai explicite în dezvăluirea modului de operare al agenției. Care consta, în esență, în procurarea de escorte în cluburile la modă (fără legătură cu ancheta) și organizarea petrecerii de după eveniment într-un hotel de cinci stele.

Conform ordonanței de șaisprezece pagini comunicată luni dimineață și arătată în direct la telejurnalul de pe canalul Rai1, pachetul includea și o inhalare de gaz ilariant (sau protoxid de azot), „conținut în baloane, folosit ca substanță psihoactivă, dar în același timp nedetectabil prin testele standard de doping și, prin urmare, popular printre sportivii profesioniști”.

Schema a fost descoperită în urma plângerii unei angajate a agenției care, la un moment dat, probabil după o ceartă cu proprietarii, a decis să îi denunțe și să spună întreaga poveste care a dus la arestările de luni.

Acuzațiile sunt de complicitate la prostituție și spălare a profiturilor companiei. Au fost confiscați peste 1,2 milioane de euro, despre care se crede că reprezintă cel puțin o parte din „profit”, însă ancheta continuă pentru a se stabili cât a generat de fapt afacerea.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA