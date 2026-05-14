Update. Piesa Alexandrei califică România în finala Eurovision. Cum și ce țări poți vota

Piesa Alexandrei Căpitănescu, în finala Eurovision. Pe 16 mai.

Finala Eurovision Song Contest 2026 Grand Final are loc sâmbătă, 16 mai și începe la ora 22:00 (ora României). Cum votezi din România: votul se deschide după ce toate piesele sunt interpretate. Poți vota prin: SMS telefon aplicația oficială Eurovision site-ul oficial de vot Pagina oficială pentru vot Reguli importante: NU poți vota România

poți vota de până la 10 ori. Sistemul de punctaj este clasic: 12p, 10p, 8–1p pentru piesele favorite. În finală contează: 50% votul publicului

50% jurii profesionale din fiecare țară.

De obicei pe ecran apar și numerele de SMS/telefon pentru fiecare țară imediat după interpretare.

În România concursul este transmis la televizor doar pe canalul oficial TVR1.