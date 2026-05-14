Update. Piesa Alexandrei califică România în finala Eurovision. Cum și ce țări poți vota

14 Mai 2026 - 23:44 actualizat: 01:03

Piesa Alexandrei Căpitănescu, în finala Eurovision. Pe 16 mai. Finala Eurovision Song Contest 2026 Grand Final este sâmbătă, 16 mai, iar în România începe la ora 22:00 (ora României). Cum votezi din România.

Finala Eurovision Song Contest 2026 Grand Final are loc sâmbătă, 16 mai și începe la ora 22:00 (ora României).

Cum votezi din România: votul se deschide după ce toate piesele sunt interpretate.

Poți vota prin: SMS telefon aplicația oficială Eurovision site-ul oficial de vot

Pagina oficială pentru vot

Reguli importante:

 

  • NU poți vota România
  • poți vota de până la 10 ori.

Sistemul de punctaj este clasic: 12p, 10p, 8–1p pentru piesele favorite.

În finală contează:

 

  • 50% votul publicului
  • 50% jurii profesionale din fiecare țară. 
  • De obicei pe ecran apar și numerele de SMS/telefon pentru fiecare țară imediat după interpretare.
  • În România concursul este transmis la televizor doar pe canalul oficial TVR1.

 

