Update. Piesa Alexandrei califică România în finala Eurovision. Cum și ce țări poți vota

Piesa Alexandrei Căpitănescu, în finala Eurovision. Pe 16 mai. Finala Eurovision Song Contest 2026 Grand Final este sâmbătă, 16 mai, iar în România începe la ora 22:00 (ora României). Cum votezi din România.
Cum votezi din România: votul se deschide după ce toate piesele sunt interpretate.
Poți vota prin: SMS telefon aplicația oficială Eurovision site-ul oficial de vot
Pagina oficială pentru vot
Reguli importante:
- NU poți vota România
- poți vota de până la 10 ori.
Sistemul de punctaj este clasic: 12p, 10p, 8–1p pentru piesele favorite.
În finală contează:
- 50% votul publicului
- 50% jurii profesionale din fiecare țară.
- De obicei pe ecran apar și numerele de SMS/telefon pentru fiecare țară imediat după interpretare.
- În România concursul este transmis la televizor doar pe canalul oficial TVR1.
