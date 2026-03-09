Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide miercuri pe ambele sensuri

MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, miercuri, în intervalul orar 10:00-15:00, autoritățile bulgare vor închide circulația în ambele sensuri de mers.

Circulația va fi închisă pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu din cauza unor reparații de urgență la suprafața drumului.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.