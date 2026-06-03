Protest în Piața Victoriei: ”Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democrația”

Mai multe organizații civice anunță organizarea unui protest în Piața Victoriei, vineri, între orele 19 și 23, după ultimele decizii din Justiție.

”România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă. Când justiția este pentru unii mumă și pentru alții ciumă, vocile cetățenilor cer dreptate. Când instituțiile acționează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democrația. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiție, NU corupție! Suntem tot aici. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”, se arată într-un anunț postat vineri pe Facebook.

Organizatorii evenimentului sunt Corupția ucide, Rezistența, Inițiativa România și Asociația MEA.

”România este a noastră și nu o vom lăsa niciodată să fie a lor. Împreună, comemorăm statul de drept, democrația și direcția pro-europeană a României. Este rușinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbușit în mod sângeros protestele democratice din Piața Universității. Istoria se repetă doar dacă permitem asta”, se mai spune în anunț.