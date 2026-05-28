Se apropie cinci ani de căldură record. 2027 va fi un an canicular din cauza fenomenului El Niño

Se așteaptă ca El Niño să sosească la sfârșitul anului 2026, ceea ce face posibil ca 2027 să depășească recordul stabilit de 2024, relatează ilsole24ore.com.

Combinând concluziile trase de 13 instituții diferite, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a tras un semnal de alarmă în raportul său anual „Actualizare globală anuală-decenală”, în care a anunțat că în perioada 2026 și 2030, temperaturile globale vor continua să atingă niveluri record.

Studiul, pe lângă faptul că oferă o imagine de ansamblu asupra condițiilor climatice înregistrate în ultimii cinci ani, estimează cum vor fi temperaturile și nivelurile precipitațiilor din următorii cinci ani.

Conform estimărilor OMM, există o probabilitate de 86% - o creștere de 6% față de cifra publicată în 2025 - ca un an, între 2026 și 2030, să înlocuiască recordul anului 2024, devenind cel mai cald înregistrat vreodată.

Experții sunt deosebit de îngrijorați în ceea ce privește anul 2027. Potrivit lui Leon Hermanson, principalul autor al raportului, anul viitor ar putea fi caracterizat de temperaturi deosebit de ridicate din cauza sosirii fenomenului El Niño, un fenomen climatic care, în medie, la fiecare cinci ani, în lunile decembrie și ianuarie, provoacă o încălzire puternică a apelor de suprafață din centrul și sudul Oceanului Pacific.

Studiul preconizează că, între 2026 și 2030, temperaturile medii anuale globale în apropierea suprafeței vor fi cu 1,3 și 1,9 grade Celsius peste media din perioada 1850-1900. Potrivit OMM, există o probabilitate de 91% ca cel puțin un an între 2026 și 2030 să înregistreze temperaturi care să depășească cu mai mult de 1,5 grade Celsius media secolului al XIX-lea.

Acest nivel a fost depășit temporar și în 2024, când temperatura înregistrată a depășit pragul de 1,55 grade. Cu toate acestea, OMM consideră că există o probabilitate mai mică de 1% ca, în oricare dintre acești cinci ani, temperaturile să depășească cu mai mult de 2 grade media din perioada 1850-1900.

Arctica va fi regiunea cea mai afectată de încălzirea globală. OMM preconizează că, în următoarele cinci ierni (noiembrie-martie), temperaturile arctice vor fi cu 2,8 grade Celsius mai mari decât media din perioada 1991-2020: aceasta fiind de 3,5 ori mai mare decât media globală pentru aceeași perioadă. De asemenea, se așteaptă ca gheața marină să continuă să scadă. Între 2026 și 2035, mările Barents, Bering și Okhotsk vor fi deosebit de afectate.

Raportul Organizației Meteorologice Mondiale menționează și că între acest an și 2030, în timpul celor cinci sezoane extinse de iarnă (noiembrie-martie), la latitudini mari din emisfera nordică vor cădea precipitații superioare mediei. În timp ce în regiunile subtropicale, cele din emisfera sudică, se va înregistra probabil o scădere a precipitațiilor.

Creșterea precipitațiilor în zonele tropicale și la latitudini mari față de perioada 1991-2020 și reducerea acestora în regiunile subtropicale, în special în emisfera sudică, sunt normale, în contextul unei clime din ce în ce mai calde.

Între 2026 și 2030, în perioada mai-septembrie, în nordul Europei, Alaska, Siberia și Sahelul din Africa Subsahariană vor cădea precipitații mai mari decât media, în timp ce în același sezon, verile din Amazon vor fi mai uscate.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA