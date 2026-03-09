Un sondaj Informat.ro – INSCOP Research arată că George Simion conduce în topul încrederii în personalitățile politice, urmat de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

În clasamentul notorietății conduc George Simion (acesta beneficiind de o notorietate de 98.8%), președintele Nicușor Dan, care dispune de o notorietate de 98.6%, și premierul Ilie Bolojan, cu o notorietate de 98.2%. Clasamentul continuă cu Victor Ponta –notorietate de 97.8%- și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu cu o notorietate de 82.7%. Urmează Ciprian Ciucu cu un nivel de notorietate de 63.1%, Dominic Fritz cu 59% și Dan Dungaciu despre care declară că au auzit 25% dintre respondenți.

Încrederea în personalități politice

34.3% dintre respondenți declară că au foarte multă și destul de multă încredere în George Simion, 27.6% în Nicușor Dan și 25.1% în Ilie Bolojan. Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta cu 20.9%, Ciprian Ciucu cu 15.7% și Dominic Fritz cu 14.9%. 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu. Încrederea în lideri precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz, Dan Dungaciu și, parțial Sorin Grindeanu este afectată și de nivelul mai redus al notorietății.

George Simion

14.1% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puțină, iar 48.3% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion.

Nicușor Dan

7.3% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere în Nicușor Dan. 20.3% au destul de multă încredere în președinte, 14.2% destul de puțină, iar 55.3% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Nicușor Dan.

Ilie Bolojan

Întrebați câtă încredere au în Ilie Bolojan, 9.9% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 15.2% destul de multă, 13.4% destul de puțină, iar 58.2% foarte puțină sau deloc. 1.6% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ilie Bolojan.

Victor Ponta

Întrebați câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanții la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puțină, iar 55.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta.

Ciprian Ciucu

3.2% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Ciprian Ciucu, în timp ce 12.5% au destul de multă, 12.7% destul de puțină și 27.6% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Ciprian Ciucu.

Dominic Fritz

3.6% dintre cei intervievați au foarte multă încredere în Dominic Fritz, în timp ce 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puțină și 30% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu

2.5% dintre cei chestionați menționează că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, în timp ce 9.5% au destul de multă, 15.9% destul de puțină și 50.2% foarte puțină sau deloc. 5% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Sorin Grindeanu.

Dan Dungaciu

3.2% dintre români afirmă că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu. 4.6% spun că au destul de multă încredere, 3.1% destul de puțină, iar 11% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Dan Dungaciu.