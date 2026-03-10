Sondaj eJobs: Tot mai puțini români sunt interesați de un loc de muncă în afara țării

Tot mai puțini români sunt interesați de un loc de muncă în afara țării, în special acum, când contextul internațional este tot mai incert.

Tot mai puțini români sunt interesați de un loc de muncă în afara țării, în special acum, când contextul internațional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată un sondaj eJobs publicat miercuri.

Datele celui mai recent sondaj realizat de eJobs arată că nici pentru restul anului nu se întrevăd schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 21,2% nu au fost fost la fel de fermi, dar au declarat că iau în calcul inclusiv această variantă doar dacă nu își vor găsi un job satisfăcător în România.

60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote, care să nu presupună relocarea.

Țările care au atras cele mai multe aplicări de la începutul anului au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța. Dacă facem însă o disociere între date și ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piață de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinațiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziția a 6-a pe poziția a 12-a și una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziția a 7-a pe poziția a 9-a. Transport / logistică, turism și retail sunt domeniile spre care se orientează românii care au în plan să meargă la muncă în afara țării.

Asigurările sunt un domeniu recent intrat în ierarhie și, pentru această primă parte a anului, reușește chiar să detroneze angajatori mai mari, precum serviciile, construcțiile, industria alimentară sau agricultura. În ciuda faptului că interesul candidaților scade pentru locurile de muncă din alte țări, angajatorii din afară rămâne deschiși să recruteze români.

Din ianuarie și până acum au fost postate aproape 2.000 de job-uri, cele mai multe pentru Germania, Olanda, Ungaria, Austria, SUA, Bulgaria, Irlanda și Grecia.