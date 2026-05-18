Un lift de la Ministerul Transporturilor a căzut în gol; trei persoane, duse la spital

Un lift în care se aflau șase persoane a căzut în gol, joi, la Ministerul Transporturilor. ISU București-Ilfov anunță că toate persoanele au fost scoase din interior și sunt evaluate. Trei victime sunt transportate la spital, relatează News.ro.

ISU B-IF a precizat că în lift au fost 7 persoane și nu este cunoscut nivelul de la care a căzut în gol. Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale", anunță ISU București-Ilfov, relatează News.ro.



Un bărbat de 38 ani a fost transportat la Spitalul Militar Central, cu fractură la piciorul drept.



O femeie de 42 ani a fost dusă la Spitalul Universitar, de asemenea, cu fractură la piciorul drept.

O altă femeie, de 46 de ani, a fost transportată la Spitalul Militar Central, cu dureri în zona membrului inferior stâng.

O femeie de 53 ani prezintă dureri la picioare, iar o ⁠femeie de 33 ani prezintă dureri la glezna dreaptă.

"În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift", a transmis ISU București-Ilfov.

ISU București-Ilfov transmite că trei persoane sunt în acest moment transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Victima care acuză probleme la gleznă va fi transportată la Spitalul Militar.

La fața locului s-a intervenit cu 2 echipaje SMURD și 2 autospeciale de stingere.

