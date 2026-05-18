Universitatea din București o felicită pe Alexandra Căpitănescu: "Ai fost incredibilă!"

Espress.ro 18 Mai 2026 - 13:43 actualizat: 18 Mai 2026 - 14:58

✨Studentă la Fizică (nivel Master), Alexandra a scris istorie la Eurovision! @alexandra.capitanescu, tu ești câștigătoarea noastră. Universitatea din ❤️ București te felicită!

Ai fost incredibilă aseară, ați făcut show, ați transmis energie, emoție, ați cucerit publicul și ați adus României un rezultat istoric: am cucerit podiumul!

Nu putem decât să te felicităm, în numele unei comunități care aduce, in același loc, #acasă, peste 40.000 de inimi care bat la unison, studenți, profesori, cercetători și personal administrativ.

