Vlad Țurcanu demisionează din funcția de director general al companiei Teleradio-Moldova, în contextul scandalului izbucnit în urma finalei concursului Eurovision 2026, când R. Moldova a oferit doar 3 puncte României.

"Chiar dacă ne-am disociat de la deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituției”, a declarat luni Vlad Țurcanu, care susține că a aflat despre rezultatele votului juriului în după-amiaza zilei de sâmbătă, înainte de a fi anunțate în cadrul concursului, potrivit Deschide.md.

El spune că a evitat să dea indicații membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini, România și Ucraina.

"Prin demisia mea, vreau să transmit un mesaj clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste", a declarat el.

Țurcanu a adăugat că nu își dorește ca activitatea Teleradio-Moldova să fie afectată de "reacțiile vehemente, deși, uneori, îndreptățite ale publicului pe această temă".

Odată cu demisia sa, pleacă automat și directorul-adjunct Andrei Zapșa, directorul Moldova 1 și directorul Radio Moldova.

În social media au apărut critici și acuzații pe ambele maluri ale Prutului după ce juriul din R. Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu din România, la finala Eurovision 2026 de sâmbătă. La votul publicului, în schimb, România a primit 12 puncte din partea moldovenilor.



